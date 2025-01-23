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В Омске вырубят 11 деревьев в сквере Варнавского

Зелёные насаждения были признаны аварийными.

Источник: Om1 Омск

Хозяйственное управление правительства Омской области планирует вырубить деревья на участке у здания Законодательного собрания. Соответствующую заявку обсудили сегодня на комиссии по сносу и обрезке зелёных насаждений в мэрии.

Казённое учреждение просит разрешения срубить 11 деревьев, признанных аварийными: восемь ёлок, две сосны, берёзу и несколько кустарников. Кроме того, в планах обрезка ещё семи деревьев. Комиссия одобрила заявку, сообщает корреспондент портала Om1.ru.

Напомним, что сквер у здания на Красном Пути, 1, с прошлого года носит имя первого председателя Заксобрания Омской области Владимира Варнавского.

экология