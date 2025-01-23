В Омске вырубят 11 деревьев в сквере Варнавского

Казённое учреждение просит разрешения срубить 11 деревьев, признанных аварийными: восемь ёлок, две сосны, берёзу и несколько кустарников. Кроме того, в планах обрезка ещё семи деревьев. Комиссия одобрила заявку, сообщает корреспондент портала Om1.ru.