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Главе Гайнского округа могут продлить полномочия

На пост главы Гайнского округа будут претендовать действующий глава округа Елизавета Шалгинских и помощник главы округа по общественной безопасности Вячеслав Лодягин.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает telegram-канал «На местах». Такое решение приняла конкурсная комиссия. Главу муниципалитета изберут на заседании местной думы 4 февраля.

Госпожа Шалгинских была избрана главой Гайнского округа в феврале 2020 года.