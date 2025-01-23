Главе Гайнского округа могут продлить полномочия

Как сообщает telegram-канал «На местах». Такое решение приняла конкурсная комиссия. Главу муниципалитета изберут на заседании местной думы 4 февраля.
Госпожа Шалгинских была избрана главой Гайнского округа в феврале 2020 года.
На пост главы Гайнского округа будут претендовать действующий глава округа Елизавета Шалгинских и помощник главы округа по общественной безопасности Вячеслав Лодягин.
Как сообщает telegram-канал «На местах». Такое решение приняла конкурсная комиссия. Главу муниципалитета изберут на заседании местной думы 4 февраля.
Госпожа Шалгинских была избрана главой Гайнского округа в феврале 2020 года.