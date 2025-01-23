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Лукашенко назвал национальный стиль и образ мышления белорусов

Лукашенко сказал, к кому образу мышления должны прийти белорусы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал национальный стиль и образ мышления белорусов, сообщает БелТА.

Так, на церемонии вручения символов Государственного знака качества белорусский президент подчеркнул, что объявленная пятилетка качества является для страны очередной планкой и очень высокой.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси.

При этом глава Беларуси уверен, что будущая пятилетка не просто станет ориентиром для работы отраслей экономики, но также коснется всех сфер государства и общества.

Еще Лукашенко сказал, что ее целью является обеспечение нового качества жизни белорусов. И еще назвал национальный стиль и образ мышления белорусов.

— Стремление к качеству должно стать образом мышления, национальным стилем, если хотите, передаваться из поколения в поколение, — резюмировал лидер Беларуси.

Также Администрация президента Беларуси высказала опасения о соцсетях из-за манипуляций.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о запрете в отношении блогеров в Беларуси: «Настороженность такая есть».