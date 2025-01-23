Власти отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода

Кроме того, был отменён режим повышенной готовности в районе моста через Зеленский съезд. Переправа для пешеходов размещена на Кремлёвском бульваре, между Никольской башней Нижегородского кремля и домом № 14 по улице Пожарского. Режим действовал с конца августа прошлого года, но теперь его отменили в связи с тем, что все необходимые работы были выполнены.