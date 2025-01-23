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В Красноярске появится набережная Долгих

В Красноярске предложили назвать набережную в честь Почетного гражданина края Владимира Долгих.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Владислав Логинов.

Он напомнил, что в городе уже есть набережные, названные в честь заслуженных красноярцев — Хазрета Совмена, Ивана Ярыгина на Енисее и Петра Пимашкова на Каче.

Таким же образом увековечим память ещё одного выдающегося красноярца, Почётного гражданина края — Владимира Ивановича Долгих. Его именем будет названа набережная Енисея у Тихих Зорь в Свердловском районе.

рассказал Владислав Логинов

Решение о наименовании набережной приняли сегодня, 23 января, на заседании экспертной комиссии.

«Выбор участка набережной тоже символичен. С Долгих связан период активного развития правобережной части нашего города. Эту важнейшую задачу мы продолжаем решать и сегодня вместе с жителями», — пояснил Владислав Логинов.

Напомним, в декабре к 100-летию Владимира Долгих открылась мемориальная доска на доме по улице Ленина, где он жил.

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