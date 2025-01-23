МЧС: в пятницу 24 января ожидается ухудшение погоды в Иркутской области

В Иркутске будет ветер до 12 метров в секунду, ночью более сильный, а днём — небольшой снег. Температура воздуха ожидается в районе 9−11 градусов ниже нуля. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что из-за аномально тёплой зимы в областном центре проснулись летучие мыши, о том, что происходит с Байкалом, как это может повлиять на нерп, и связано ли с «болтанокй» в самолётах.