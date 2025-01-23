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МЧС: в пятницу 24 января ожидается ухудшение погоды в Иркутской области

Возможны метели, гололёд и другие неблагоприятные явления.

Сейчас в Ричмонде: -11° 0 м/с 78% 767 мм рт. ст. -5°
Источник: Аргументы и факты

В пятницу 24 января в Иркутской области ожидается ухудшение погоды, предупреждает МЧС со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе ведомства, в регион придёт сильный ветер (скоростью 15−20, а при отдельных порывах — до 25 метров в секунду). Также синоптики предупреждают о снеге (местами сильном), метелях, похолодании. На дорогах возможны снежные накаты и гололёдица.

В Иркутске будет ветер до 12 метров в секунду, ночью более сильный, а днём — небольшой снег. Температура воздуха ожидается в районе 9−11 градусов ниже нуля. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что из-за аномально тёплой зимы в областном центре проснулись летучие мыши, о том, что происходит с Байкалом, как это может повлиять на нерп, и связано ли с «болтанокй» в самолётах.