Естественная убыль населения увеличилась в Иркутской области в 2024 году

Иркутскстат рассказал о демографических показателях в Иркутской области. Так с января по ноябрь 2024 в регионе родилось 20 545 детей (в 2023 за аналогичный период — 21 585). А умерли 29 631 человек. Естественная убыль составила (прим. ред. — преобладание смертности над рождаемостью) составила 9 086 человек, а это на 2 444 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также стало известно, что свои отношения официально зарегистрировали 14 764 тысячи пар (в 2023 на 964 больше), расторгли брак — 11 279 (в 2023 на 833 больше).
В это время продолжается миграционный отток. С января по октябрь 2024 с территории региона уехало 41 012 иностранцев. За этот же период прибыло 38 527 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области стоимость куриных яиц оказалась самой высокой в Сибири. В декабре 2024 за десяток приходилось отдавать 127 рублей. Для сравнения, жители Алтайского края платили 104 рубля.