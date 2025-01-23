Естественная убыль населения увеличилась в Иркутской области в 2024 году

Иркутскстат рассказал о демографических показателях в Иркутской области. Так с января по ноябрь 2024 в регионе родилось 20 545 детей (в 2023 за аналогичный период — 21 585). А умерли 29 631 человек. Естественная убыль составила (прим. ред. — преобладание смертности над рождаемостью) составила 9 086 человек, а это на 2 444 больше, чем за аналогичный период прошлого года.