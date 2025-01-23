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Экс-директор дептранса Ростова может перейти в министерство транспорта региона

Стало известно о возможной перестановке на посту замглавы минтранса Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего директора департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофора Ермашова планируют назначить на пост заместителя главы минтранса региона. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственные источники во властных структурах.

Журналистам издания предварительно заявили, что Христофор Ермашов якобы может занять место одного из заместителей, работавших при Виталии Кушнареве.

Напомним, сейчас Христофор Ермашов работает в должности первого заместителя главы администрации Таганрога. Этот пост он занял в ноябре 2024 года.