Доцент Зуев: из-за пробуждения змей зимой не будет катастрофических последствий

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Случаи пробуждения змей я в регионах из-за потепления зимой не носят массовый характер и не скажутся на популяции этих пресмыкающихся. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры водных и наземных экосистем Сибирского федерального университета Иван Зуев.
Из-за аномально теплой погоды зимой в нескольких регионах России фиксируются пробуждения змей.
«Случаи пробуждения змей носят все-таки единичный характер, а не массовый. Большинство змей продолжают находится в спячке. Поэтому каких-то катастрофических последствий для популяции и экологического баланса я не вижу», — сообщил Зуев.
В то же время он отмечает, что оттепели для проснувшихся змей могут носить губительный характер, так как они снижают глубину снежного покрова перед возвращением морозов и этим змеям сложнее находить новые теплые убежища для зимовки, и они скорей всего погибнут.