Белгидромет предупредил о гололедице и налипании мокрого снега в пятницу

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Гололедица ожидается на отдельных участках дорог республики, утром и днем местами по стране возможно налипание мокрого снега, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки на большей части территории республики ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В целом по республике будет преобладать облачная погода, местами по стране возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный, 4−9 м/с.
Ночью температура воздуха составит −3… +2°С, днем — 0… +4°С.
Прогноз погоды по регионам
Теплее всего в пятницу будет в Бресте — от +2°С до +4°С. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, вероятность их выпадения составляет более 90%
На градус холоднее будет в Гродно. Там столбик термометра в дневное время покажет от +1°С до +3°С. В этом регионе будет преобладать облачная погода, возможен слабый туман. Вероятность выпадания осадков составляет 10−15%.
В Минске, Могилеве, Гомеле и Витебске днем — от 0 до +2°С. Возможны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег, снег), вероятность их выпадения — 80−90%. Также ожидаются слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.