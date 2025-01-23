После вмешательства прокуратуры в Жигаловском районе построили мост

Прокуратура Жигаловского района Приангарья проверила исполнение законодательства при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Установлено, что в марте 2024 года областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» заключило государственный контракт на строительство моста для проезда через реку Илга автодороги «Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново» в срок до 24 октября 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia.