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После вмешательства прокуратуры в Жигаловском районе построили мост

Стоимость работ составила около 115 млн рублей.

Источник: Пресс-служба прокуратуры региона

Прокуратура Жигаловского района Приангарья проверила исполнение законодательства при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Установлено, что в марте 2024 года областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» заключило государственный контракт на строительство моста для проезда через реку Илга автодороги «Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново» в срок до 24 октября 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, стоимость работ составила около 115 млн рублей. Подрядчик нарушил условия контракта и не исполнил в полном объеме и в установленные сроки взятые на себя обязательства.

Прокуратура внесла руководителю подрядной организации представление об устранении нарушений закона.

В результате вмешательства надзорного органа обустройство моста общей протяженностью 210 метров завершено, сейчас объект эксплуатируется.

строительство