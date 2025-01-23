Лукашенко назвал белорусский ответ на вызовы времени

Лукашенко пояснил, что качество одновременно является и конечным результатом, и путем. Но еще он сказал, что для белорусов качество еще является основным ресурсом наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной. И также добавил, что именно благодаря этим качества белорусы живут в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению.