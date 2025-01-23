Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусский ответ на вызовы времени, сообщает пресс-служба президента.
В частности, на церемонии вручения символов Государственного знака качества белорусский лидер заявил, что Год качества, а также нынешняя пятилетка качества являются самой актуальной стратегией развития на данном историческом этапе. И здесь же он озвучил белорусский ответ на вызовы времени.
— Год качества и нынешняя пятилетка качества — это наш ответ на вызовы времени, вопрос национального суверенитета, — уверен он.
При этом белорусский президент отметил, что сегодняшний период является временем жесточайшей конкуренции во всех сферах: от производства до гражданского общества. Что конкуренция встречается на всех уровнях: от личной профессиональной реализации до укрепления позиции страны в глобальном миропорядке.
Лукашенко пояснил, что качество одновременно является и конечным результатом, и путем. Но еще он сказал, что для белорусов качество еще является основным ресурсом наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной. И также добавил, что именно благодаря этим качества белорусы живут в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению.
— Тридцать лет — мирных и созидательных, — констатировал белорусский лидер.
Но еще Лукашенко заявил, что Беларусь будет конкурировать в своем производстве всегда.
— То, что мы производим (даже хорошего, высочайшего качества), вынуждено будет конкурировать с другими государствами, которые производят точно такие продукты, — указал президент.
Еще Александр Лукашенко назвал национальный стиль и образ мышления белорусов.