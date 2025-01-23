От 78 тысяч до 22 миллионов: в Башкирии четыре человека сорвали куш в лотерее

На следующий день другой житель Башкирии стал обладателем 93 083 рублей, из-за развернутой ставки — 94 583 рублей. 18 числа еще один счастливчик выиграл 50 тысяч рублей, и по итогу по той же причине данная сумма увеличилась — до 78 380 рублей.