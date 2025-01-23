От 78 тысяч до 22 миллионов: в Башкирии четыре человека сорвали куш в лотерее

В Башкирии четыре человека сорвали куш в государственной лотерее. Неделю назад, 16 января, одному из них удалось заполучить в качестве суперприза 573 578 рублей. Эту сумму благодаря развернутой ставке получилось увеличить до 617 858 рублей.
На следующий день другой житель Башкирии стал обладателем 93 083 рублей, из-за развернутой ставки — 94 583 рублей. 18 числа еще один счастливчик выиграл 50 тысяч рублей, и по итогу по той же причине данная сумма увеличилась — до 78 380 рублей.
Четвертый житель республики купил в мобильном приложении билет всего за 500 рублей и стал обладателем суперприза в более чем 22 миллиона рублей.
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