В Канаде нашли останки гигантского птерозавра со следами зубов крокодила

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили в канадской провинции Альберта в Канаде останки молодой особи гигантского птерозавра вида Cryodrakon boreas, чьи кости несут на себе следы зубов древнего крокодила. Это говорит о том, что эти крупнейшие летающие существа Земли были частью рациона крокодилов мезозойской эры, сообщила пресс-служба британского Университета Рединга.
«Подобные редкие находки позволяют нам значительно расширить наши представления о взаимодействиях видов животных в эру динозавров. Пока мы не можем сказать, был ли данный птерозавр живым или мертвым в тот момент, когда его укусил крокодил. С другой стороны, сам факт наличия отметин его зубов указывает на то, что крокодилы периодические охотились на птерозавров или поедали их тела около 70 миллионов лет назад», — пояснил доцент Университета Рединга Брайан Пикл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при изучении отпечатков костей птерозавров вида Cryodrakon boreas, которые были недавно найдены на юге провинции Альберта, на территории Провинциального парка Дайносор, одного из объектов Всемирного наследия Юнеско. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в конце мелового периода и содержащие в себе большое число останков одних из последних гигантских рептилий мезозойской эры.
В их число входят птерозавры вида Cryodrakon boreas, которые предположительно являются крупнейшими летающими существами Земли за всю историю существования жизни. Их взрослые особи были сопоставимы по росту с жирафами, а также обладали размахом крыльев примерно в 10 м и предположительной массой в 150−240 кг. Как сейчас считают палеонтологи, по образу жизни и диете эти существа были больше всего похожи на современных аистов.
Эти гигантские летающие хищники, как обнаружили палеонтологи, иногда становились жертвами других крупных животных мезозойской эры — крокодилов вида Leidyosuchus canadensis или Albertochampsa langstoni, чьи останки часто находят на территории Провинциального парка Дайносор. В пользу этого говорит то, что в позвонках одной из молодых особей Cryodrakon boreas, найденных канадскими палеонтологами в 2023 году, ученые обнаружили несколько вмятин и отверстий, оставленных зубами древних крокодилов.
В прошлом, как отмечают исследователи, палеонтологи уже находили кости крупных птерозавров меловой эры, на которых присутствовали следы укусов хищных динозавров или в толще которых застряли зубы нескольких разновидностей велоцирапторов. Открытие аналогичных следов, оставленных крокодилами, значительным образом расширяет список «естественных врагов» крупнейших летающих рептилий Земли, подытожили исследователи.