В Канаде нашли останки гигантского птерозавра со следами зубов крокодила

«Подобные редкие находки позволяют нам значительно расширить наши представления о взаимодействиях видов животных в эру динозавров. Пока мы не можем сказать, был ли данный птерозавр живым или мертвым в тот момент, когда его укусил крокодил. С другой стороны, сам факт наличия отметин его зубов указывает на то, что крокодилы периодические охотились на птерозавров или поедали их тела около 70 миллионов лет назад», — пояснил доцент Университета Рединга Брайан Пикл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.