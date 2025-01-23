Калининградец снял на видео, как в Храброво швыряют посылки из самолёта

Калининградец стал свидетелем того, как в Храброво бесцеремонно выкидывали посылки из самолёта. Руслан передал «Клопс» видео, сделанное в среду, 22 января.
Молодой человек ждал свой рейс и случайно заметил, как разгружают борт из Санкт-Петербурга. «Я должен был на нём улететь. В какой-то момент боковым зрением вижу, что происходит что-то странное, а у окна два пассажира это обсуждают. Я решил, что надо снять, раз “посчастливилось” увидеть отношение к посылкам вживую», — рассказал Руслан.
Посылки буквально вылетали из самолёта. Руслану удалось разглядеть бело-синий скотч «Почты России», которым были перемотаны коробки.
В пресс-службе аэропорта Храброво отметили, что это не багаж пассажиров, в ситуации разбираются. «Клопс» направил информационный запрос в компанию «Почта России».
В мае 2024 путешественники уже видели небрежную разгрузку самолёта в Храброво — посылки летали и кувыркались. Такое отношение коснулось не только посылок, но и багажа.