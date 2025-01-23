Калининградец снял на видео, как в Храброво швыряют посылки из самолёта

Молодой человек ждал свой рейс и случайно заметил, как разгружают борт из Санкт-Петербурга. «Я должен был на нём улететь. В какой-то момент боковым зрением вижу, что происходит что-то странное, а у окна два пассажира это обсуждают. Я решил, что надо снять, раз “посчастливилось” увидеть отношение к посылкам вживую», — рассказал Руслан.