В Воронеже водителя 80-го автобуса оштрафовали на 1 500 рублей

19 декабря 2024 года у дома № 2а по улице Матросова 40-летний водитель «НЕФАЗа» остановился далее первого ряда от края проезжей части и начал высадку пассажиров. В соответствии с ч.3.2 ст. 12.19 КоАП РФ автолюбителю назначен штраф в 1 500 рублей.