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В Воронеже водителя 80-го автобуса оштрафовали на 1 500 рублей

Автомобилист начал высадку пассажиров посреди дороги.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря информации, поступившей в чат-бот @Bespredelu_net36_bot, к ответственности привлекли водителя курсирующего по Воронежу маршрутного автобуса № 80. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

19 декабря 2024 года у дома № 2а по улице Матросова 40-летний водитель «НЕФАЗа» остановился далее первого ряда от края проезжей части и начал высадку пассажиров. В соответствии с ч.3.2 ст. 12.19 КоАП РФ автолюбителю назначен штраф в 1 500 рублей.

Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательными к требованию дорожной разметки и знаков, и не совершать необдуманные маневры.

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