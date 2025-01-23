Камеры начнут фиксировать говорящих по телефону водителей во всех районах Воронежа

Во всех районах Воронежа появятся камеры, которые будут фиксировать водителей, говорящих по телефону во время движения. Об этом на пресс-конференции 23 января рассказал начальник управления Госавтоинспекции по Воронежской области Евгений Шаталов. Приборы планируют ввести в эксплуатацию в течение месяца. В конце 2024-го одна такая камера заработал тестовом режиме. Оборудование установили на улице Кривошеина. Автоинспекторы оказались удовлетворены результатом эксперимента, поэтому решили масштабировать опыт.