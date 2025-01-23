Камеры начнут фиксировать говорящих по телефону водителей во всех районах Воронежа

Во всех районах Воронежа появятся камеры, которые будут фиксировать водителей, говорящих по телефону во время движения. Об этом на пресс-конференции 23 января рассказал начальник управления Госавтоинспекции по Воронежской области Евгений Шаталов. Приборы планируют ввести в эксплуатацию в течение месяца. В конце 2024-го одна такая камера заработал тестовом режиме. Оборудование установили на улице Кривошеина. Автоинспекторы оказались удовлетворены результатом эксперимента, поэтому решили масштабировать опыт.
Евгений Шаталов отметил, что отвлечение внимания за рулем — серьезная проблема. Нередко из-за мобильного водители не замечают пешеходов или другие автомобили. Такие ситуации актуальны как для городских дорог, так и для трасс. Поэтому в районах области тоже будут развивать подобную практику.
По данным региональной Госавтоинспекции, всего в Воронежской области 300 камер фотовидеофиксации: 87 передвижные, две мобильные, остальные стационарные. В этом году установят еще 60. Они будут регистрировать нарушения при проезде перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, выезд машин на выделенную полосу