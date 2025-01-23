«Ударили во все колокола»: школьный автобус снова возит ребят из Рябиновки в Храброво

Дети из посёлка Рябиновка снова добираются до школы в Храброво на автобусе. Об этом «Клопс» рассказали родители учеников.
Транспорт возобновил работу в четверг, 23 января. Накануне родителей предупредили в школьном чате, что вопрос решён и можно приходить на прежнюю остановку к 8 утра. В назначенное время ребята спокойно уехали на занятия.
Добиться решения проблемы удалось благодаря активным и настойчивым действиям мам и пап, администрации Храбровской школы, управлению образования Гурьевского района и содействию транспортной компании.
Родители счастливы, что их дети смогут полноценно заниматься. «Не передать словами, как я довольна, вы даже не представляете. Меня переполняет чувство удовлетворения, что всё так хорошо пока закончилось», — делится эмоциями мама одного из учеников.
Вместе с тем она опасается, что это ненадолго: ситуация тянется уже какое-то время. Впервые ребята остались без транспорта в начале второй четверти — автобус перестал курсировать с 30 октября. Школьников перевели на дистанционные занятия.
«Удаленное обучение — это вообще не тот формат, чтобы получать знания в нужном объёме. И общения со сверстниками не происходит», — считает Мария, мама семиклассника из Рябиновки.
После новогодних каникул автобус вновь начал забирать учеников, но уже 20 января автобусная связь Рябиновки и Храброво вновь прервалась. Причина — всё то же отсутствие возможности разворота на месте сбора. «Мы были очень расстроены, когда автобус отменили», — говорит родительница.
Но в школе надеются, что теперь всё будет в порядке. Завуч Храбровской школы Елена Гавриленко считает, что именно совместные усилия всех участников ситуации помогли быстро разрешить её.
«Я разрабатывала учебный план, родители ходили по инстанциям, начальник управления образования ещё куда-то обращался, — рассказывает педагог. — Руководитель “ГлобусАвто” тоже, в свою очередь, поучаствовал. То есть каждый делал своё дело. Ну вот и получилось».
Как именно удалось разрешить проблему с местом для разворота автобуса, уточнить у транспортной компании «ГлобусАвто» пока не удалось.
Накануне транспортники пояснили, почему в Рябиновку перестал заезжать школьный автобус.