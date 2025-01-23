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Дороги ремонтируют в Иркутской области с помощью новых технологий

Это помогают снизить расход материалов и сократить время работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новые для Иркутской области технологии начали применять при ремонте дорог. Как стало известно КП-Иркутск, это положительно повлияло на качество дорожных работ. А именно уменьшился риск образования разрушений, повысилась водостойкость и прочность покрытия, увеличился срок эксплуатации участков.

Например, в 2024 при капремонте участка автодороги Тайшет — Чуна — Братск и при реконструкции дороги Иркутск — Оса — Усть-Уда применили технологию объемных сетчатых конструкций.

Если простыми словами, то сначала дорожники подготовили основание, засыпали и уплотнили слой почвы. Затем устанавливается крепление, на которое натягивается сетчатая конструкция. Она засыпается, а для дополнительной защиты сверху укладывают грунт. Благодаря этому склоны защищены от осыпаний.

Остальные технологии помогают снизить расход материалов, сократить время работы, исключить возможные нарушения качества и уменьшить затраты на ремонт.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области стоимость куриных яиц оказалась самой высокой в Сибири.