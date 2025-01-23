Дороги ремонтируют в Иркутской области с помощью новых технологий

Если простыми словами, то сначала дорожники подготовили основание, засыпали и уплотнили слой почвы. Затем устанавливается крепление, на которое натягивается сетчатая конструкция. Она засыпается, а для дополнительной защиты сверху укладывают грунт. Благодаря этому склоны защищены от осыпаний.