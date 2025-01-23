Госавтоинспекция проведет в Петербурге и Ленобласти рейд «Нетрезвый водитель»

Как напомнили в полиции, ответственность за управление автотранспортом в нетрезвом виде или за передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2-х лет. В случае же, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уже уголовная ответственность.