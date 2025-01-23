Опасные омывайки нашли в Петербурге. Метанола в них в сотни раз больше нормы

В ходе проверки и лабораторных исследований выявили три опасные омывайки, рассказали 23 января в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу. В стеклоомывающей жидкости Nord ULTRA 30 от производителя ООО «Гарант» из Псковской области содержание метанола превысило допустимую норму в 722 раза, составив 36,1%. В составе низкозамерзающей жидкости GLEID UNLIMITED 30 от ООО «Комторг» из Ивановской области оказалось 17,55% метанола, что в 351 раз превышает норму. У низкозамерзающей омывайки Gleid PROFESSIONAL 30 от московского ООО «Акватрейд» опасного спирта оказалось 30,6% — в 612 раз больше нормы.
Управление выдало продавцам предписания об изъятии и уничтожении опасных омываек, а также направило информацию о найденных нарушениях коллегам из субъектов по местонахождению изготовителей и в правоохранительные органы. «Согласно представленной информации, производители ООО “Гарант”, ООО “Акватрейд”, ООО “Комторг” по указанным адресам деятельность не осуществляют», — отмечают в ведомстве.
Напомним, что в современных омывайках используются изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли, которые нетоксичны для человека. Изопропиловый спирт можно отличить по резкому неприятному запаху, напоминающему ацетон. Метанол же пахнет слабее и более дешевый, но для человека это сильный яд, действующий на нервную и сосудистую системы. Он может быть смертельно опасным, поэтому его использование в средствах для автомобилей и продажа таких средств запрещены. В ведомстве призывают покупать омывайку только в установленных местах торговли и обращать внимание на информацию с этикетки товара. На стеклоомывающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации.