Опасные омывайки нашли в Петербурге. Метанола в них в сотни раз больше нормы

Напомним, что в современных омывайках используются изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли, которые нетоксичны для человека. Изопропиловый спирт можно отличить по резкому неприятному запаху, напоминающему ацетон. Метанол же пахнет слабее и более дешевый, но для человека это сильный яд, действующий на нервную и сосудистую системы. Он может быть смертельно опасным, поэтому его использование в средствах для автомобилей и продажа таких средств запрещены. В ведомстве призывают покупать омывайку только в установленных местах торговли и обращать внимание на информацию с этикетки товара. На стеклоомывающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации.