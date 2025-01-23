Белоруска Соболенко выиграла у лучшей подруги и вышла в финал Australian Open

Белоруска Арина Соболенко вышла в финал Australian Open 2025, обыграв в полуфинале свою подругу из Испании Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2.
Первая ракетка мира нервно начала матч, много ошибалась и позволила 12-й ракетке Бадосе взять ее подачу и повести в счете 0:2. Но постепенно Соболенко успокоилась и перевернула игру, взяв четыре гейма подряд — 4:2. Завершить сет в свою пользу для Арины было делом техники — 6:4.
Во втором сете превосходство Соболенко над лучшей подругой в туре стало еще более очевидным и она без проблем закончила сет и матч в свою пользу — 6:2.
На все ушло 1 час и 27 минут. Счет в их личных противостояниях стал 6:2 в пользу Соболенко.
Преимущество Арины по брейкам — 4:1, по виннерам — 31:11. Бадоса сделала 4 эйса, а Соболенко — 2. Испанка допустила 4 двойные ошибки, а белоруска — 1. Арина сделала 21 невынужденную ошибку, а Паула — 15.
Арина Соболенко вышла в финал Australian Open в третий раз подряд. Для того, чтобы присоединиться к легендарной Мартине Хингис, побеждавшей в 1997—1999 годах, Арине осталось выиграть один матч, самый важный и трудный.
Арина сказала, что это ее мечта. Еще она сказала после матча, что надеется на продолжение дружбы с Паулой и что ее победа на их отношениях не скажется.
Заметим, что перед полуфиналами букмекеры главным фаворитом турнира назвали польку Игу Свентек. В финале Арина встретится с победительницей в поединке американки Мэдисон Киз и польки Свентек.
Прочитайте здесь, что было перед матчем: Соболенко сыграет на миллион и финал Australian Open с подругой Бадосой, утешавшей ее после смерти Кольцова: «Я не хочу, чтобы она страдала».