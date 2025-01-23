Театры Красноярского края претендуют на «Золотую маску»

22 января национальная премия «Золотая Маска» объявила список номинантов на награду за сезон 2023/2024. В список претендентов попали и театры Красноярского края.
Так, одним из них стал Красноярский музыкальный театр. Спектакль «Восемь женщин» номинирован на премию за «Лучший спектакль. Оперетта/Мюзикл», а Джемма Аветисян может победить в номинации «Лучшая работа режиссера».
Постановка Минусинского драматического театра «Пастух и пастушка» поборется за награду в номинациях «Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма» и «Лучшая женская роль», которую сыграла актриса Дарья Савинова.
Театральная премия и фестиваль «Золотая Маска» — общественный проект, учрежденный Союзом театральных деятелей Российской Федерации в 1993 году.
Ранее мы писали, что бывший глава красноярской филармонии Евгений Стодушный стал директором Хора Минина — Московского государственного академического хора.