Челябинск перевыполнил планы по снижению выбросов в атмосферу

Напомним: нацпроект «Экология» в 2024 году завершился, теперь ему на смену придет новый — «Экологическое благополучие», больше ориентированный на непосредственную оценку граждан. Однако, отмечает глава минэкологии региона Игорь Гилев, задел за прошедшие годы сделан хороший. К примеру, кроме валовых выбросов в Челябинске на 29,74 процента, или на 37,5 тысячи тонн, снижены выбросы опасных загрязняющих веществ.
Проблема чистоты воздуха перестала занимать первые позиции — сегодня граждане чаще поднимают вопросы обращения с отходами.
— В Магнитогорске показатели скромнее: общее снижение — 21,4 процента, по опасным веществам — 15,4, — пояснил министр. — После завершения рекультивации Левобережной свалки выбросы в городе сократились на 18,5 тысячи тонн, а пуск новой современной коксовой батареи на градообразующем предприятии позволил вывести из эксплуатации три устаревших, ежегодно выбрасывавших в атмосферу 14 тысяч тонн загрязняющих веществ. Кстати, еще три старых батареи планируется закрыть в этом году.
В Челябинске заметное улучшение экологической обстановки произошло за счет перевода с угля на газ еще одной крупной ТЭЦ-2, что обеспечило снижение нагрузки на атмосферу почти на девять тысяч тонн. В целом же по проекту «Чистый воздух» челябинские предприятия выполнили 41 из 65 запланированных мероприятий, магнитогорские — 21 из 34-х. Кстати, в рамках квотирования выбросов к этому процессу подключаются и небольшие компании. Их количество со временем тоже должно перерасти в качество.
По словам министра, вся эта работа привела к тому, что проблема чистоты воздуха перестала занимать первые позиции — сегодня граждане чаще поднимают вопросы обращения с отходами. Власти тоже делают акценты на борьбе с несанкционированными свалками, которых с 2019 года ликвидировано уже более 900, и на организации комплексной системы сбора, сортировки и переработки мусора. Только в прошлом году в регионе приобретено и установлено более 1400 новых контейнеров. В селе Чишма под Челябинском в рамках концессионного соглашения планируется построить новый полигон и мусоросортировочный комплекс. Сейчас проект проходит госэкспертизу, до 2026 года объекты должны быть сданы в эксплуатацию.
— Сегодня на сортировку в регионе направляется 69,5 процента ТКО, тогда как на старте реформы этот показатель не превышал 11,5 процента, — отмечает Гилев. — На вторичную переработку уходит 14 процентов мусора, а раньше направлялось не более полутора.
В рамках проекта «Чистая вода» продолжаются очистка водных объектов и ремонт гидротехнических сооружений. В частности, реконструированы объекты в Златоусте и Нижнем Уфалее, запланированы работы в Верхнем Уфалее и Бредах. Проводится очистка от иловых отложений городского пруда в Златоусте и реки Миасс в Челябинске. В этом году из Миасса достали более 15 тысяч кубометров ила, 41 гектар очищен от мусора и растительности. Самой неожиданной находкой оказались большие гранитные шары, которые находились на дне реки в районе действующего фонтана.