Челябинск перевыполнил планы по снижению выбросов в атмосферу

По словам министра, вся эта работа привела к тому, что проблема чистоты воздуха перестала занимать первые позиции — сегодня граждане чаще поднимают вопросы обращения с отходами. Власти тоже делают акценты на борьбе с несанкционированными свалками, которых с 2019 года ликвидировано уже более 900, и на организации комплексной системы сбора, сортировки и переработки мусора. Только в прошлом году в регионе приобретено и установлено более 1400 новых контейнеров. В селе Чишма под Челябинском в рамках концессионного соглашения планируется построить новый полигон и мусоросортировочный комплекс. Сейчас проект проходит госэкспертизу, до 2026 года объекты должны быть сданы в эксплуатацию.