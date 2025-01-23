Ринат Садыков предложил ввести специальные стипендии для студенческих семей

«Если у семьи появляется ребенок, то мы должны идти по пути обеспечения всех необходимых условий. Например, чтобы во время сдачи родителями экзаменов и зачетов ребенок был под присмотром. Для этого, например, в Казанском энергоуниверситете открылась комната матери и ребенка. Кроме того, сегодня внутри каждого учебного заведения предусматривается стипендиальный фонд, чтобы помогать молодым родителям», — отметил собеседник агентства.