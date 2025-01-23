Экс-министра транспорта Самарской области Пивкина оставили в СИЗО

По данным источников Волга Ньюс, сам Пивкин официально «содержательные показания не давал». То есть еще окончательно не ясно, признает он вину в инкриминируемом преступлении или потребует полного оправдания. Предполагается, что расследование близится к завершению. Дело даже могут направить в суд в феврале. Статья обвинения пока одна, которая и была в начале расследования.
Напомним, занимавшего на тот момент пост министра транспорта Ивана Пивкина задержали в рабочем кабинете сотрудники полиции 21 июня.
«Накануне в отношении Пивкина следователем ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (“Превышение полномочий”), — писал в соцсетях на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. — “Дело Пивкина” способно стать настоящей бомбой, последствия от которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции».