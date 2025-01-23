Экс-министра транспорта Самарской области Пивкина оставили в СИЗО

По данным источников Волга Ньюс, сам Пивкин официально «содержательные показания не давал». То есть еще окончательно не ясно, признает он вину в инкриминируемом преступлении или потребует полного оправдания. Предполагается, что расследование близится к завершению. Дело даже могут направить в суд в феврале. Статья обвинения пока одна, которая и была в начале расследования.