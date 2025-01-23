Актёр «Тайны следствия» попал в больницу в Петербурге в тяжёлом состоянии

Героя сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко госпитализировали в тяжёлом состоянии в Петербурге.
Как сообщает «Mash на Мойке», у актёра случился приступ судорог во время съёмок другой картины «Дома с ментами — 2». По информации издания, у 52-летнего мужчины были проблемы с алкоголем.
По предварительной информации, Тищенко упал с лестницы на съёмочной площадке. После госпитализации у пострадавшего диагностировали поражение головного мозга в результате воздействия токсических веществ. Сейчас медики оценивают его состояние как тяжёлое.
Тищенко запомнился зрителям по работам в таких сериалах, как «Тайны следствия», «Ментовской войны» и «Своих». Первый сезон нового сериала «Дом с ментами» вышел в 2024 году.