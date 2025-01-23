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Скончался опытный омский тренер по плаванию

В четверг, 23 января 2025 года, администрация Спортивной школы олимпийского резерва № 6 в официальном аккаунте учреждения во ВКонтакте сообщила о трагической утрате: в возрасте 74 лет не стало тренера-преподавателя высшей квалификационной категории Бориса Байкина.

Озвучено, что отличник физической культуры и спорта скончался в результате продолжительной болезни.

«Борис Алексеевич всю свою жизнь посвятил плаванию и детям, до последних дней оставался предан своему призванию», — подчеркивается в официальной публикации.

На официальной странице спортшколы олимпийского резерва № 6 указано, что трудовой стаж Бориса Байкина, занимавшегося подготовкой пловцов, превышал 50 лет.

Обнародуется, что в последний путь Бориса Алексеевича Байкина проводят в субботу, 25 января 2025 года. Также в 9:45 состоится отпевание в Воскресенском соборе на улице Партизанской.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Бориса Алексеевича Байкина.