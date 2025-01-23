Скончался опытный омский тренер по плаванию

В четверг, 23 января 2025 года, администрация Спортивной школы олимпийского резерва № 6 в официальном аккаунте учреждения во ВКонтакте сообщила о трагической утрате: в возрасте 74 лет не стало тренера-преподавателя высшей квалификационной категории Бориса Байкина.