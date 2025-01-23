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«Эвакуированы 150 детей». Детский сад загорелся в Сеннице под Минском

МЧС: 150 детей и взрослые эвакуированы из-за пожара в детском саду под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе пожар произошел в детском саду. Об этом 23 января сообщила пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

Так, в детском саду № 2 в агрогородке Сенница сработала система оповещения МЧС «Молния». Подразделения МЧС немедленно выбыли на место и выяснили, что в детсаду произошло задымление в помещении для хранения хозяйственного инвентаря.

— Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, — прокомментировали в пресс-службе.

Отмечается, что до приезда пожарных из детского сада эвакуировали 150 детей и 30 взрослых.

К счастью, из-за возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Также массовое ДТП с семью автомобилями случилось на проспекте Машерова в Минске.

Еще товарные знаки закрывшейся белорусской сети «Буслiк» будут проданы с молотка.