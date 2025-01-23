Цены на бензин и дизельное топливо в Ростовской области пошли на спад

В Ростовской области уточнили цены на горючее, продаваемое на АЗС региона с 14 по 20 января 2025 года. Оказалось, что плата в некоторых случаях не изменилась. Итоги недельных данных предоставили в Росстате.
Отметим, в среднем по региону 20 января бензин стоил 62,46 рубля, это 0,05 копейки меньше, чем неделей ранее.
Сравнение цен по отдельным маркам:
АИ-92: 13 января — 55,97 рубля, 20 января — 55,90;
АИ-95: 13 января — 62,11 рубля, 20 января — 62,08;
АИ-98 и выше: 13 января — 80,91 рубля, 20 января — 80,91 рубля;
Дизельное топливо: 13 января — 65,96 рубля, 20 января — 65,96 рубля.
Добавим, 20 января общая цена за бензин по ЮФО составляла 63,27 рубля, за дизель — 67,34 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 60,94 и 70,15 рубля соответственно.