До какого времени в Симферополе ходит общественный транспорт

В середине этого года, власти утвердили параметры качества транспортного обслуживания округа, согласно которым все маршруты разделили на несколько типов, в числе которых локальные и социальные. Последние обслуживают медицинские учреждения, объекты культуры и спорта, они работают с 6.00 до 19.00. Расписание зависит от времени начала и окончания рабочих смен персонала.