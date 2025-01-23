До какого времени в Симферополе ходит общественный транспорт

Власти рассказали, как в Симферополе ходят автобусы по вечерам. Начальник горуправления транспорта Георгий Сухацкий объяснил, до какого часа можно уехать из центра в спальные районы, такие как «Балаклавская» и «Маршала Жукова», и обратно, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В середине этого года, власти утвердили параметры качества транспортного обслуживания округа, согласно которым все маршруты разделили на несколько типов, в числе которых локальные и социальные. Последние обслуживают медицинские учреждения, объекты культуры и спорта, они работают с 6.00 до 19.00. Расписание зависит от времени начала и окончания рабочих смен персонала.
Локальные маршруты ведут в отдельные микрорайоны, они ключевые для их жителей. Благодаря им, люди добираются до необходимых пересадочных узлов. График движения согласовывают с территориальными органами общественного самоуправления. Однако согласно всем условиям, этот транспорт должен работать, как минимум, до 21.00.