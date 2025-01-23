Семь уличных астрономических акций состоится в Иркутской области в 2025

Следующий раз любители астрономии соберутся 7 марта, чтобы увидеть Венеру, Марс, Юпитер, Орион, Сириус. Затем встречу запланировали на 5 апреля. Это самое лучшее время для наблюдения Луны. Участники также увидят Марс и Юпитер. Остальные мероприятия назначили на 12 апреля, День космонавтики, 4 мая, 7 и 27 сентября.