Семь уличных астрономических акций состоится в Иркутской области в 2025

В Иркутской области, Забайкалье и Бурятии проведут акции тротуарной астрономии. Напомним, участники выходят на улицу (по возможности с телескопами) и наблюдают за небом. Присоединиться может любой желающий.
Как стало известно КП-Иркутск, первая «тротуарка» под названием «Парад планет» состоится 8 февраля. Если будет хорошая погода, то удастся увидеть Венеру и Марс, а особо удачливые разглядят Сатурн. Рекомендуется выбрать свободный западный горизонт.
Следующий раз любители астрономии соберутся 7 марта, чтобы увидеть Венеру, Марс, Юпитер, Орион, Сириус. Затем встречу запланировали на 5 апреля. Это самое лучшее время для наблюдения Луны. Участники также увидят Марс и Юпитер. Остальные мероприятия назначили на 12 апреля, День космонавтики, 4 мая, 7 и 27 сентября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иркутский астроном рассказал о явлении, произошедшем на Солнце 22 января.