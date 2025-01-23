Верховный суд рассмотрит третье уголовное дело о геноциде белорусского народа

В Верховном суде Беларуси рассмотрят третье уголовное дело о геноциде белорусского народа, сообщили в пресс-службе суда.
Третье уголовное дело о геноциде в Верховном суде начнут рассматривать 6 февраля. Обвиняемым в уголовном деле является Семен Серафимович, который обвиняется в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны.
Уголовное дело насчитывает 30 томов. По нему проходят 54 свидетеля.
Напомним, что ранее виновными в совершении геноцида (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси) признали палачей Хатыни Владимира Катрюка и Константина Смовского. Верховный суд вынес им обвинительные приговоры без назначения наказания.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ответственных за геноцид белорусского народа.
Еще сейчас президент назвал национальный стиль и образ мышления белорусов.