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Верховный суд рассмотрит третье уголовное дело о геноциде белорусского народа

Верховный суд начнет рассматривать третье дело о геноциде белорусов 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Верховном суде Беларуси рассмотрят третье уголовное дело о геноциде белорусского народа, сообщили в пресс-службе суда.

Третье уголовное дело о геноциде в Верховном суде начнут рассматривать 6 февраля. Обвиняемым в уголовном деле является Семен Серафимович, который обвиняется в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны.

Уголовное дело насчитывает 30 томов. По нему проходят 54 свидетеля.

Напомним, что ранее виновными в совершении геноцида (ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси) признали палачей Хатыни Владимира Катрюка и Константина Смовского. Верховный суд вынес им обвинительные приговоры без назначения наказания.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ответственных за геноцид белорусского народа.

Еще сейчас президент назвал национальный стиль и образ мышления белорусов.