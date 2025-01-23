Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские студенты стали участниками проекта ОНПЗ «Школа книжного блогера»

Обучающая программа для юных блогеров была разработана специалистами библиотечного дела, Омский НПЗ оказал поддержку.

Источник: Комсомольская правда

В Омске успешно завершился проект «Школа книжного блогера», реализованный ОНПЗ совместно с учреждениями культуры. Его участниками стали 67 молодых омичей, в основном все они получают среднее профессиональное образование в ССУЗах. Проект был направлен на обучение начинающих блогеров созданию интересного и востребованного контента о книгах и литературе. Грантовая поддержка омским бибилиотекам оказывалась по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ее целью является улучшение жизни людей и устойчивое развитие регионов присутствия.

На средства гранта для юных блогеров, прошедших обучение в «Школе», были приобретены комплекты оборудования, необходимого для создания текстового, видео- и аудиоконтента — от ноутбука и проектора до микрофонов, камер и установок студийного света. Кроме того, на средства гранта библиотечные фонды пополнились современной художественной литературой и научно-популярными комиксами.

Мастер-классы по созданию качественного контента для ребят проводили специалисты в области библиотечного дела, актеры, журналисты и психологи. Итоговым практическим продуктом выпускников «Школы книжного блогера» стали посты и видеоролики в социальных сетях с рекомендациями интересных книг.

«Вовлечение молодежи в творческую деятельность, популяризация чтения, — главные итоги проекта. Также благодаря грантовой поддержке муниципальные библиотеки существенно обновили книжный фонд и приобрели необходимое оборудование. Спасибо ОНПЗ за многолетнее сотрудничество и реализацию многих полезных идей», — отметила заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.

«Ежегодно поддержка оказывается наиболее интересным проектам. Участвуя в реализации программы социальных инвестиций “Родные города”, Омский НПЗ создает в регионе условия для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Реализация лучших идей в практические решения вдохновляет омичей на дальнейшее развитие их инициатив на благо родного города», — прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.