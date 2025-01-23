Омские студенты стали участниками проекта ОНПЗ «Школа книжного блогера»

В Омске успешно завершился проект «Школа книжного блогера», реализованный ОНПЗ совместно с учреждениями культуры. Его участниками стали 67 молодых омичей, в основном все они получают среднее профессиональное образование в ССУЗах. Проект был направлен на обучение начинающих блогеров созданию интересного и востребованного контента о книгах и литературе. Грантовая поддержка омским бибилиотекам оказывалась по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ее целью является улучшение жизни людей и устойчивое развитие регионов присутствия.