Омские студенты стали участниками проекта ОНПЗ «Школа книжного блогера»

В Омске успешно завершился проект «Школа книжного блогера», реализованный ОНПЗ совместно с учреждениями культуры. Его участниками стали 67 молодых омичей, в основном все они получают среднее профессиональное образование в ССУЗах. Проект был направлен на обучение начинающих блогеров созданию интересного и востребованного контента о книгах и литературе. Грантовая поддержка омским бибилиотекам оказывалась по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ее целью является улучшение жизни людей и устойчивое развитие регионов присутствия.
На средства гранта для юных блогеров, прошедших обучение в «Школе», были приобретены комплекты оборудования, необходимого для создания текстового, видео- и аудиоконтента — от ноутбука и проектора до микрофонов, камер и установок студийного света. Кроме того, на средства гранта библиотечные фонды пополнились современной художественной литературой и научно-популярными комиксами.
Мастер-классы по созданию качественного контента для ребят проводили специалисты в области библиотечного дела, актеры, журналисты и психологи. Итоговым практическим продуктом выпускников «Школы книжного блогера» стали посты и видеоролики в социальных сетях с рекомендациями интересных книг.
«Вовлечение молодежи в творческую деятельность, популяризация чтения, — главные итоги проекта. Также благодаря грантовой поддержке муниципальные библиотеки существенно обновили книжный фонд и приобрели необходимое оборудование. Спасибо ОНПЗ за многолетнее сотрудничество и реализацию многих полезных идей», — отметила заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.
«Ежегодно поддержка оказывается наиболее интересным проектам. Участвуя в реализации программы социальных инвестиций “Родные города”, Омский НПЗ создает в регионе условия для обмена опытом, знаниями и компетенциями. Реализация лучших идей в практические решения вдохновляет омичей на дальнейшее развитие их инициатив на благо родного города», — прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.