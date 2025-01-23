У 60 тысяч жителей Волгоградской области диагностировали ранний рак

На сегодняшний день в Волгоградской области функционируют 14 ЦАОПов. Эти учреждения расположены во всех районах Волгограда, а также в городах Волжский, Камышин, Урюпинск, Михайловка, Калач-на-Дону и Палласовка. Все диагностические площадки оснащены современным медицинским оборудованием, подчеркнули в комитете здравоохранения.