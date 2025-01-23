Большинство водохранилищ в Молдове нуждаются в срочном ремонте

Как отметили в ведомстве, владельцам и управляющим водоемов будут направлены соответствующие рекомендации. При этом кабмин на своем следующем заседании должен утвердить новые правила эксплуатации озер. Так, администраторов обяжут проводить техническую экспертизу плотин и дамб, учитывая, что срок действия большинства гидротехнических сооружений истек. Будет также введен запрет на полный слив воды из озер без согласия примэрии, местного совета, решения Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям и заключения агентства «Воды Молдовы». Кроме того, правительство займется разработкой и регистрацией правил эксплуатации озер.