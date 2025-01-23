Большинство водохранилищ в Молдове нуждаются в срочном ремонте

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Министерство окружающей среды завершило инвентаризацию водохранилищ в Молдове, большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии, отметили в ведомстве.
Специалисты министерства и агентства «Воды Молдовы» (Apele Moldovei) провели оценку крупнейших водоемов страны площадью более 35 гектаров. Проверка проводилась для изучения фактического состояния водоемов и устойчивости плотин.
Результаты инвентаризации показали, что из 58 обследованных водохранилищ 34 находятся в удовлетворительном состоянии, 16 требуют текущего ремонта, а восемь и вовсе нефункциональны. Основные проблемы — эрозия, трещины в бетоне, коррозия металлических конструкций и необходимость модернизации систем аварийного водоотведения.
Как отметили в ведомстве, владельцам и управляющим водоемов будут направлены соответствующие рекомендации. При этом кабмин на своем следующем заседании должен утвердить новые правила эксплуатации озер. Так, администраторов обяжут проводить техническую экспертизу плотин и дамб, учитывая, что срок действия большинства гидротехнических сооружений истек. Будет также введен запрет на полный слив воды из озер без согласия примэрии, местного совета, решения Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям и заключения агентства «Воды Молдовы». Кроме того, правительство займется разработкой и регистрацией правил эксплуатации озер.
Напомним, поручение провести масштабный контроль водохранилищ в стране четыре месяца назад отдал премьер-министр Дорин Речан. Вопрос о состоянии дамб и водохранилищ обострился после того, как территорию страны в середине сентября накрыли сильнейшие ливни, продолжавшиеся без перерыва около двух суток. Больше всего пострадали центральные и южные районы Молдовы. Наводнениями повреждены 42 трассы национального значения, 30 трасс были полностью затоплены.