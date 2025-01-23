Мокрый снег пообещали к концу недели воронежцам синоптики

Небольшой снег и мокрый снег, согласно данным Воронежского гидрометцентра, стоит ждать в субботу. Неинтенсивные осадки обещают и ночью 24 января, а вот день будет бесснежным, при этом в темное время столбики термометров покажут до −8 градусов, а днем от нуля до −5. Мокрый снег же накроет регион 25 января, о его интенсивности синоптики пока не сообщают. По ночам при этом будет морозно, а вот днем температура, вполне вероятно, перейдет через ноль.