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Мокрый снег пообещали к концу недели воронежцам синоптики

Похолодание, пришедшее в регион, принесет осадки.

Сейчас в Ричмонде: -10° 0 м/с 79% 766 мм рт. ст. -5°

Небольшой снег и мокрый снег, согласно данным Воронежского гидрометцентра, стоит ждать в субботу. Неинтенсивные осадки обещают и ночью 24 января, а вот день будет бесснежным, при этом в темное время столбики термометров покажут до −8 градусов, а днем от нуля до −5. Мокрый снег же накроет регион 25 января, о его интенсивности синоптики пока не сообщают. По ночам при этом будет морозно, а вот днем температура, вполне вероятно, перейдет через ноль.

Подробного прогноза на воскресенье синоптики еще не опубликовали, однако, по предварительным данным, Воронежскую область ждет очередная волна оттепели.