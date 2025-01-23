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В школе № 108 Омска произошла вспышка чесотки

В учебном заведении проводится дезинфекция помещений.

Источник: Om1 Омск

В омской школе № 108 произошла вспышка чесотки. Информацию об этом подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области. По информации источника Om1 Омск, три класса отправлены на карантин.

По словам родителей, несмотря на карантин, полную дезинфекцию помещений пока не проводили, а школа продолжает работать. Более того, из-за ремонта соседней школы в здании учится почти в полтора раза больше детей, что может способствовать дальнейшему распространению болезни.

«Никто никого не информирует, глобальную какую-то дезинфекцию никто не проводил. Администрация молчит. О вспышке знают только те, кто учится в закрытых на карантин классах», — рассказала омичка, чей ребёнок учится в данной школе.

Администрация школы же уверяет, что проводит комплексные противоэпидемические мероприятия: помещения дезинфицируют, а родителей и учеников информируют о симптомах чесотки и мерах профилактики.

«Администрация школы активно сотрудничает с местными органами здравоохранения для обеспечения безопасности и здоровья всех учащихся и сотрудников», — прокомментировали в департаменте образования мэрии Омска.

Чесотка — это кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом, передающееся контактным путём (через рукопожатия, одежду, постельное белье). Основной симптом — зуд, усиливающийся ночью, а также характерные высыпания и чесоточные ходы.

здоровье