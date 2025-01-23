В Беларуси снизился уровень занятости

Что с занятостью
По данным выборочного обследования домашних хозяйств, численность занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет в IV квартале 2024 года составила 66,6%. Тогда как в III квартале она была на уровне 67,9%, как и в II квартале. При этом в I квартале 2024 года уровень занятости населения в Беларуси составил 67,5%.
Что касается уровня занятости в трудоспособном возрасте, то в IV квартале 2024 года этот показатель был на уровне 82,9%, в III квартале — 84,5%, в II квартале — 84,2%, а в I квартале — 84,3%.
В IV квартале 2024 года в экономике было занято больше женщин, чем мужчин, — 83,2% против 82,6%. Подобная тенденция наблюдалась и во всех остальных кварталах 2024 года.
Примечательно, что относительное количество занятых в IV квартале 2024 года в городах ниже, чем в деревнях: 83% против 82,8%. В других кварталах прошлого года ситуация была противоположной.
Что с безработицей
В IV квартале 2024 года ее уровень составил 3% от численности рабочей силы в стране. В III квартале безработица была на уровне 2,9%, в II квартале — 3%, в I квартале — 3,3%.
При этом в IV квартале 2024 года безработных мужчин было на 1% больше, чем женщин. Похожая картина была на протяжении всего года.
Напомним, Белстат проводит подобные обследования каждый квартал в соответствии с методологией Международной организации труда. Исследование охватывает население страны в возрасте от 15 до 74 лет.