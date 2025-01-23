В Беларуси снизился уровень занятости

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, численность занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет в IV квартале 2024 года составила 66,6%. Тогда как в III квартале она была на уровне 67,9%, как и в II квартале. При этом в I квартале 2024 года уровень занятости населения в Беларуси составил 67,5%.