Суд лишил родительских прав белоруса, готового сесть в тюрьму, чтобы не платить алименты

В Ивацевичах прокуратура разобралась с белорусом, который был готов сесть в тюрьму, чтобы не платить алименты на четверых детей. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
Разбирательство было инициировано прокуратурой. Так как в ходе рассмотрения в суде уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого сельчанина стало известно, что мужчина долгое время уклоняется от уплаты алиментов. При этом недобросовестный отец проявлял полное безразличие к своим четырем детям, не был заинтересован в их хорошем здоровье, развитии и не хотел оказывать им какую-либо поддержку, проявлять родительскую заботу. Вообще, на суде мужчина заявил, что «лучше сядет в тюрьму, чем будет платить алименты на детей».
Получив эту информацию, прокуратура инициировала проверку на предмет наличия оснований, чтобы лишить горе-отца родительских прав.
Выяснилось, что белоруса неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности. Сейчас он также находится в тюрьме и имеет значительную сумму задолженности по алиментам. Но еще раньше детей признавали находящимися в социально опасном положении из-за того, что их отец злоупотребляет алкоголем. Кроме того, фигурант долго нигде не работал, конфликтовал с домашними. В органе опеки и попечительства прокуратуре подтвердили игнорирование родительских обязанностей со стороны отца в этой семье.
После прокурорской проверки суд Ивацевичского района в полном объеме удовлетворил иск о лишении родительских прав мужчины в отношении его четырех несовершеннолетних детей.
Отметим, что родители, лишенные родительских прав, теряют абсолютно все права, основанные на факте родства с ребенком, но не обязанности. Таким образом лишенный родительских прав отец все же будет обязан выплачивать алименты на детей в том же порядке и количестве, как и ранее. При этом, если лишенные родительских прав родители становятся нетрудоспособными и нуждаются в помощи, то дети освобождаются от обязанности по содержанию таких родителей и возмещения затрат по уходу за ними. Это регламентирует Кодекс Беларуси о браке и семье.
Еще стало известно, что Верховный суд рассмотрит третье уголовное дело о геноциде белорусского народа.