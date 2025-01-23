Суд лишил родительских прав белоруса, готового сесть в тюрьму, чтобы не платить алименты

Отметим, что родители, лишенные родительских прав, теряют абсолютно все права, основанные на факте родства с ребенком, но не обязанности. Таким образом лишенный родительских прав отец все же будет обязан выплачивать алименты на детей в том же порядке и количестве, как и ранее. При этом, если лишенные родительских прав родители становятся нетрудоспособными и нуждаются в помощи, то дети освобождаются от обязанности по содержанию таких родителей и возмещения затрат по уходу за ними. Это регламентирует Кодекс Беларуси о браке и семье.