Почти 93 млн рублей выделят на ремонт дорог Ростова-на-Дону в 2025 году

— Текущий ремонт ведется в круглосуточно, но в основном специалисты работают ночью, чтобы не было заторов. Ежедневно на дорогах задействуют от 4 до 8 бригад. В первую очередь ремонтируются основные магистрали и улицы, по которым курсирует городской транспорт, — отмечают ростовские власти.