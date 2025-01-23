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Почти 93 млн рублей выделят на ремонт дорог Ростова-на-Дону в 2025 году

Больше 30 тысяч кв. метров дорог планируют обновить в Ростове в течение года.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году на дорожные работы в Ростове-на-Дону выделят 92,9 млн рублей. Обновить собираются более 30 тысяч тысяч кв. метров проезжей части. Об этом говорится на сайте городской администрации.

За первые три недели нового года в донской столице уже успели устранить ямочность на общей площади в 3,5 тысячи кв. метров. Дефекты выявляют во время объездов.

— Текущий ремонт ведется в круглосуточно, но в основном специалисты работают ночью, чтобы не было заторов. Ежедневно на дорогах задействуют от 4 до 8 бригад. В первую очередь ремонтируются основные магистрали и улицы, по которым курсирует городской транспорт, — отмечают ростовские власти.

Добавим, до конца января в донской столице намерены заключить еще девять дополнительных контрактов на ремонт 7 тысяч кв. метров дорог. Общая стоимость этих работ должна составить 21 млн рублей.