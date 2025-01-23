В Омске возвращено на рассмотрение дело о спорной земле на территории дендросада

Восьмой арбитражный апелляционный суд вернул на рассмотрение в первой инстанции дело о застройке земельных участков на территории дендросада имени Гензе в Омске. Судом установлены нарушения в порядке уведомления участников процесса о проведенном ранее заседании.
Суть конфликта сторон состоит в том, что предоставленные под коммерческую застройку в 2006 и в 2007 годах земли использовались не по назначению. Всего было передано 13 участков, общей площадью более 17,5 гектаров.
Однако некоторые из них использовались для строительства коттеджного поселка, а не коммерческой недвижимости. Арбитражный суд Омской области ранее удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании использующихся не по назначению земель.
Но теперь, из-за нарушения процедуры, слушания будут проведены повторно. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 3 марта 2025 года. Параллельно в апелляции рассматриваются жалобы ответчиков на решения по другим земельным участкам, истребуемым прокуратурой.
Разбирательства вокруг спорных земель на территории дендросада ведутся уже несколько лет. Ранее мы писали предысторию вопроса.