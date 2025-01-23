Челябинская область стала главным ЗОЖ-регионом на Урале

По данным Росстата, жители Челябинской области оказались самыми большими любителями спортивных клубов в УрФО. За одиннадцать месяцев прошлого года южноуральцы заплатили за фитнес и посещение тренажёрных залов и других мест проведения спортивного досуга больше 2,5 миллионов рублей.
По уровню трат на поддержание здорового образа жизни регион занял седьмое место по стране, пишет аналитическое агентство «ПромРейтинг». На первой позиции, ожидаемо, оказалась столица России. Москвичи на спорт и фитнес потратили больше 31,7 миллионов рублей. За ними в рейтинге с большим отрывом расположились петербуржцы, заплатившие почти 8,9 миллионов рублей. Далее по списку идут Московская область и Краснодарский край. Пятёрку лидеров по тратам замыкает Ленинградская область.
В первой десятке списка нашлось место ещё одному региону УрФО. Девятое место по тратам на спортивные клубы (2 миллиона 93 тысячи рублей) заняла Сверловская область. С показателем в миллион 982 тысячи рублей на десятой позиции расположилась Республика Татарстан.