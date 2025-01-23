Челябинская область стала главным ЗОЖ-регионом на Урале

По уровню трат на поддержание здорового образа жизни регион занял седьмое место по стране, пишет аналитическое агентство «ПромРейтинг». На первой позиции, ожидаемо, оказалась столица России. Москвичи на спорт и фитнес потратили больше 31,7 миллионов рублей. За ними в рейтинге с большим отрывом расположились петербуржцы, заплатившие почти 8,9 миллионов рублей. Далее по списку идут Московская область и Краснодарский край. Пятёрку лидеров по тратам замыкает Ленинградская область.