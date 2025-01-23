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В Омске разрешили ввести в эксплуатацию апарт-отель у Омской крепости

Гостиницу в историческом центре города начали строить еще в 2018 году.
Источник: Комсомольская правда

Апарт-отель, построенный возле Омской крепости, разрешено ввести в эксплуатацию. Здание расположено по улице Победы, 3. О событии рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

«Здание имеет переменную этажность — от 6 до12 этажей. Два из них —подземных, там размещена парковка на 170 мест. В гостинице предусмотрено пять лифтов, 79 номеров, ресторан и два спа-центра», — сообщил подробности Сергей Шелест.

Разрешение на строительство в историческом центре города было выдано в 2016 году, застройщиком является АО «Бизнес-Технологии». Проект здания неоднократно переделывался, строительство началось в 2018 году, сдать объект в эксплуатацию планировалось еще в 2021.