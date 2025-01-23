В Омске разрешили ввести в эксплуатацию апарт-отель у Омской крепости

«Здание имеет переменную этажность — от 6 до12 этажей. Два из них —подземных, там размещена парковка на 170 мест. В гостинице предусмотрено пять лифтов, 79 номеров, ресторан и два спа-центра», — сообщил подробности Сергей Шелест.