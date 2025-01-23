В Воронежской области 24 и 25 января обещают магнитную бурю

Метеочувствительные люди в течение суток из-за этой бури могут страдать от головных болей и испытывать перепады настроения, вспышки агрессии и снижение работоспособности. Большинство медиков сходятся на том, что для профилактики им нужно снизить физическую нагрузку, чаще и дольше гулять на свежем воздухе, строго соблюдать режим сна.