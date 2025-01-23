В Воронежской области 24 и 25 января обещают магнитную бурю

С 18.00 пятницы, 24 января, до 18.00 субботы, 25 января, в Воронежской области возможна магнитная буря. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Причиной бури станет вспышка на Солнце, которая произошла во вторник, 21 января. Она сопровождалась выбросом газового облака в сторону Земли. Как раз вечером 24 января эта воздушная масса достигнет нашей планеты.
Астрономы отмечают, что на этот раз магнитная буря будет слабой. Своего пика она достигнет в 6.00 25 января.
Метеочувствительные люди в течение суток из-за этой бури могут страдать от головных болей и испытывать перепады настроения, вспышки агрессии и снижение работоспособности. Большинство медиков сходятся на том, что для профилактики им нужно снизить физическую нагрузку, чаще и дольше гулять на свежем воздухе, строго соблюдать режим сна.