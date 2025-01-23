Власти рассказали, сколько операций в день делают в онкоцентре под Калининградом

В калининградском онкоцентре ежедневно проводится 15 хирургических вмешательств, при этом задействованы все операционные. Об этом сообщает минздрав региона.
«Хирурги онкоцентра проводили удаление ранних форм рака желудка, толстой кишки эндоскопическим путём, удаление всего пищевода с одномоментной восстановительной пластикой, сложные резекции печени, желудка, лёгкого, и уже стандартные для центра мастэктомии (удаление молочной железы), лобэктомии (удаление доли лёгкого), резекции части прямой кишки, удаление кожных новообразований, биопсию сторожевых узлов», — говорится в сообщении.
С начала года в онкологическом центре Калининградской области провели более 130 операций.
В ноябре 2024-го губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных проверил онкоцентр в Родниках и не нашёл причин для недовольства.