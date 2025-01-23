Способы проверить блокировку контакта в WhatsApp и Telegram

Собеседники в сети часто обрубают контакты не громким «хлопком дверью», а тихой блокировкой. При этом мессенджеры никогда не сообщают человеку, что он попал в чей-то черный список. О блокировке дают понять косвенные признаки. Объясняем, как распознать, что собеседник заблокировал вас в мессенджерах Telegram и WhatsApp*.

Источник: Газета.Ру

Собеседники в сети часто обрубают контакты не громким «хлопком дверью», а тихой блокировкой. При этом мессенджеры никогда не сообщают человеку, что он попал в чей-то черный список. О блокировке дают понять косвенные признаки. Объясняем, как распознать, что собеседник заблокировал вас в мессенджерах Telegram и WhatsApp*.

Как работает блокировка пользователя в мессенджерах.

Блокировка в мессенджерах не дает человеку, которого заблокировали:

— отправлять сообщения заблокировавшему его контакту (они не будут доставлены);



— видеть информацию профиля (фото, статус «онлайн» и т. д.);



— совершать голосовые вызовы;



— добавлять в групповые чаты.

Если у вас возникли проблемы с перепиской в мессенджере, возможно, вы попали под блокировку.

Каждый мессенджер гарантирует приватность пользователей и защиту конфиденциальности. Со стороны ограничения приватности легко спутать с эффектами блокировки контакта.

Если вы нашли один подозрительный признак, это ни о чем не говорит. Факт блокировки будет доказанным, если вы соберете минимум три.

Проще говоря, блокировка в мессенджерах работает по принципу стеклянной банки. Ее барьер невидим, но ощутим:

— вы можете видеть профиль человека, который заблокировал вас, и читать переписку (контакт остается в списке);



— но вы не можете до него «дотянуться» (переслать сообщение);



— другой человек не услышит вас (не получит ваши сообщения);



— эта банка совершенно герметична (нет возможности обойти блокировку);



— другой человек может убрать прозрачный барьер (разблокировать).

Причины для блокировки могут быть любыми, от расхождений во мнениях до так называемого гостинга. Это когда человек без объяснения причин прерывает общение и игнорирует все попытки выйти на связь.

После разблокировки адресат не увидит сообщения, которые успел написать заблокированный пользователь. При этом для разблокированного эти сообщения будут отображаться как полученные.

Ключевые признаки блокировки в мессенджерах.

Вы, как и всегда, видите чат с перепиской и можете написать сообщение, но чувствуете, что что-то идет не так.

Не стоит ждать, что выскочит плашка и мессенджер сам оповестит вас о блокировке. Если вы считаете, что вас заблокировали, проверьте признаки, указанные ниже.

~1. Проверка статуса сообщения~

«Непонятки» со статусом сообщения — один из явных признаков блокировки.

Популярность мессенджеров зависит от того, насколько они удобны для пользователей, и это делает их функционал в известном смысле похожим.

Для удобства общения мессенджеры имеют галочки статуса в правом нижнем углу сообщения. Разница только в цвете галочки (зеленый — Telegram, синий — WhatsApp) и мелких нюансах, характерных для конкретного мессенджера.

Для Telegram:

— одна галочка — сообщение доставлено, но еще не прочитано;



— две галочки — сообщение прочитано адресатом.

В WhatsApp:

— одна серая галочка — сообщение отправлено адресату;



— две серые галочки — сообщение доставлено, но получатель еще не открыл чат;



— две синие галочки — сообщение было прочитано.

Две серые галочки в WhatsApp — двоякий статус. Если человек отключил у себя отчеты о прочтении, тогда никто из его собеседников не увидит синюю галочку, даже если сообщения были прочитаны.

Если собеседник заблокирует вас в мессенджере, сообщение получено не будет — будет одна серая галочка.

Второй галочки также не будет, если телефон адресата выключен или он удалил приложение мессенджера, или есть проблемы с доступом в интернет, или собеседник не успел прочесть ваше сообщение.

~2. Доступ к информации профиля~

«Пустой» профиль — второй важный признак. Если вы заблокированы, мессенджер скроет от вас:

— изображение профиля человека, который вас заблокировал;



— его присутствие онлайн;



— время его последнего посещения.

После блокировки Telegram прячет фотографию контакта и меняет статус собеседника на «Был в сети очень давно». В WhatsApp отметка о времени последнего посещения и/или видимости онлайн просто пропадает.

Настройки конфиденциальности многих мессенджеров позволяют скрыть информацию профиля. Пользователь может скрыть картинку профиля настройками приватности или вообще обойтись одной стандартной «заглушкой» вместо аватарки мессенджера.

WhatsApp обычно показывает точное время, когда пользователь был в сети, или полностью убирает этот статус. Если вы скрыли в настройках время своего последнего посещения, то вы не сможете увидеть чужое.

В зависимости от настроек приватности Telegram показывает точное время или приблизительное (статус «Был недавно»). После блокировки этот статус меняется на «Был очень давно». Обычно его получают удаленные и неактивные аккаунты. Если такой статус возник буквально вчера, это верный признак, что вас заблокировали.

Telegram по умолчанию показывает, когда контакт в сети. Если пользователь полностью скрыл настройками свое присутствие онлайн, то отметка статуса появится, когда адресат начнет набирать вам сообщение.

~3. Добавление в группы~

Невозможность пригласить кого-то в группу или чат — самый явный признак блокировки. Попробуйте добавить контакт в новую группу или групповой чат. Если вас заблокировали, выскочит плашка, что вы не можете выполнить это действие.

Если вы состояли в общих чатах с человеком, который вас заблокировал, вы по-прежнему сможете видеть сообщения от него, но не сможете написать ему лично.

Важно уважать личные границы. Проверка на возможность взаимодействия с чужим аккаунтом действенная, но человек, который внезапно нашел себя добавленным в группу, будет удивлен, и у него возникнут вопросы.

Если у вас не вышло добавить кого-то в группу, это само по себе (без других признаков) не означает, что вас заблокировали. Пользователь мог запретить другим людям добавлять его в чаты.

~4. Проверка связи~

Попробуйте позвонить через приложение. Если вы заблокированы, то ничего не выйдет.

Разница в том, что звонок через Telegram сразу будет сброшен. В WhatsApp будет ощущение, что гудки идут бесконечно, а соединения нет.

Если адресат не в сети или он выключил телефон, звонок тоже сразу будет сброшен. Или другой человек отключил голосовые вызовы в настройках конфиденциальности.

~5. Выход на контакт~

Обычно, когда люди обрывают контакты, они рвут их везде. Последняя, контрольная проверка состоит в том, чтобы найти адресата в социальных сетях или в другом мессенджере и проверить, вдруг вы заблокированы и там.

Поскольку блокировка контакта не удаляет номер телефона из адресной книжки, вы еще можете обратиться к адресату напрямую.

Если это уместно и формат отношений это позволяет, можете прямо спросить у человека, который вас заблокировал, что произошло. Возможно, дело в недопонимании или эмоциях. Например, блокировка могла стать следствием бурной дискуссии, где все погорячились.

По итогу проверки вы поймете в чем причина недоставленных сообщений: в блокировке, проблемах на сервере мессенджера или в загруженном графике адресата. Возможно, ваш контакт не держал на вас обиды, просто у него не было времени на переписку.

Чек-лист признаков блокировки в мессенджере.

— одна галочка в правом нижнем углу сообщения;



— среди общих знакомых только вы не видите фотографию профиля человека, который вас заблокировал;



— нигде нет информации о последнем визите пользователя;



— ваши сообщения не прочитаны уже очень долгое время;



— не получается добавить контакт в группу или чат;



— не можете дозвониться до контакта через мессенджер;



— адресат заблокировал вас в соцсетях, не только в мессенджере.