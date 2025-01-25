Кроссворд на 25 января 2025

1. В День студента в дореволюционной Москве проходили оживленные гуляния. Вечером студенты посещали известные рестораны «Яр» и «Стрельна» у Тверской заставы, где в этот день не было обычных посетителей и не проводились музыкальные выступления. Подавали только водку и пиво, разливая их прямо из бочек. На праздновании, как правило, выпивали. Однако в этот день жандармы, встретив выпившего студента, не предпринимали никаких мер, а скорее предлагали свою помощь.