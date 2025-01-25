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Кроссворд на 25 января 2025

Ежегодно 25 января российские студенты отмечают свой праздник. Это повод вспомнить не только о веселых годах учебы, но и о тех знаниях, которые мы получили. Разгадайте наш кроссворд и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в традициях, связанных с Днем студента.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о Дне студента:

1. В День студента в дореволюционной Москве проходили оживленные гуляния. Вечером студенты посещали известные рестораны «Яр» и «Стрельна» у Тверской заставы, где в этот день не было обычных посетителей и не проводились музыкальные выступления. Подавали только водку и пиво, разливая их прямо из бочек. На праздновании, как правило, выпивали. Однако в этот день жандармы, встретив выпившего студента, не предпринимали никаких мер, а скорее предлагали свою помощь.

2. После Октябрьской революции Татьянин день отмечался редко. Праздник был возрожден в 1995 году после открытия храма мученицы Татианы при Московском университете. С 2005 года 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».

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