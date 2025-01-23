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Мэрия Иркутска продолжит очищать город от неприглядных ларьков

Мэр города подчеркнул, что специалисты разработают внешний облик для НТО.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске продолжат мероприятия по созданию приглядного облика нестационарных торговых объектов (ларьков, киосков). Как сообщил мэр города Руслан Болотов на пресс-конференции сегодня, 23 января, работа по размещению и внешнему виду НТО будет продолжаться несмотря на жалобы, которые поступают от двух человек и аффилированных с ними лиц. Кроме того, архитектура разработает внешний облик для НТО, передает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в декабре агентство сообщало о выпуске документального фильма (12+) о проблеме уличной торговли в Иркутске. Журналисты рассказывают о том, как некоторые предприниматели устраивают настоящие разборки из 90-х, создавая хаос на улицах города.

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