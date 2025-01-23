Спасатели остерегаются шторма и создают защитный вал в Анапе

Спасатели готовят пляжи Анапы к предстоящему шторму. В Джемете с помощью специальной техники возводят защитный вал высотой до 1,5 метров, который укрепляют полипропиленовой сетью, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперативный штаб Кубани.
Сеть выполняет две важные функции: защищает вал от размывания морскими волнами и впитывает фрагменты мазута, если их выбросит на берег. Это предотвратит распространение нефтепродуктов по пляжу и их не смоет обратно в море.
В Морспасслужбе рассказали, что на 23 января все загрязнения на акватории Анапы очистили, повторных не обнаружили.
Как отметили в Краснодарском ЦГМС, на Черноморском побережье прогнозируется дождь, порывы ветра 12−14 м/с.